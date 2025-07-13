"Шахтар виграв у Ільвеса на класі. Просто на класі. І відверто говоритимемо, що команда суперника рівнем слабша. Це було видно у всьому.

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А щодо дубля Аліссона і трьох асистів... Виходячи з того, що дозволив суперник, це не показник. Так, для впевненості Аліссона це супер. Тим більше у такому матчі проявити себе. Кевін та Аліссон дійсно порадували. Приємно було дивитись на крайніх півзахисників. Вони зіграли непогано.

Є претензії до інших футболістів навіть з таким суперником, але це вже інше. А так дебют в Аліссона вийшов. Непоганий футболіст. Побачимо, що далі буде. Знову ж таки, подивимося на показники з сильним суперником. Я вважаю, що з Бешикташем буде трохи інша гра. І по-іншому Шахтар гратиме", – сказав Воробей у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, у першому матчі кваліфікації Ліги Європи Шахтар розбив Ільвес з рахунком 6:0. Голами відзначались лише бразильці – Аліссон (дубль), Кауна Еліас, Кевін, Педрінью та Невертон.

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