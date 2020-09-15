Брайтон поступився Челсі в рамках 1-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Френк Лемпард вже в першому матчі сезону випустив двох німецьких новачків – Хаверца та Вернера. Саме Тімо заробив пенальті, після якого Жоржінью відкрив рахунок.

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На початку другого тайму команди видали неймовірні дві хвилини, за які встигли обмінятися шедеврами. Спочатку Леандро Троссар зрівняв рахунок, але Ріс Джеймс дуже швидко знову вивів Челсі вперед. Крапку в грі поставив Курт Зума, забивши після подачі з кутового.