Голова комітету арбітрів Асоціації футболу м. Києва Олександр Шамич повідомив, що два випускники організації допомагають протистояти загарбницьким планам Росії.

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Зокрема арбітр професіональних команд УАФ Олексій Гаркуша зараз працює лікарем швидкої допомоги, рятуючи життя нашим громадянам. Його колега Андрій Лісіцький захищає Україною зі зброєю в руках у лавах територіальної оборони.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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