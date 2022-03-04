Два футбольні арбітри з Києва боронять Україну від російської окупації
Після нападу російської армії багатьом українцям довелося змінити професію.
Голова комітету арбітрів Асоціації футболу м. Києва Олександр Шамич повідомив, що два випускники організації допомагають протистояти загарбницьким планам Росії.
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Зокрема арбітр професіональних команд УАФ Олексій Гаркуша зараз працює лікарем швидкої допомоги, рятуючи життя нашим громадянам. Його колега Андрій Лісіцький захищає Україною зі зброєю в руках у лавах територіальної оборони.
Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.
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