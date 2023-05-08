Борусія Д дозволила Баварії обійти себе у турнірній таблиці. Комана Терзіча не втратила шанси здобути титул в поточному сезоні, тому мала перемагати. Гравці "джмелів" влаштували гольову феєрію, забивши шість голів у ворота Вольфсбурга. Адейємі та Беллінгем оформили дублі у цій зустрічі. Гості не змогли забити навіть гол престижу.

Борусія Д знищила Вольфсбург, забивши шість голів – перфоманс Адейємі зберіг інтригу в битві за "салатницю"

Дортмундці посідають другу сходинку у турнірній таблиці з 64 балами, відстаючи від Баварії всього на один пункт. Вольфсбург перебуває на сьомому місці з 46 очками.