Два дублі та розгром "вовків" у відеоогляді матчу Борусія Д – Вольфсбург – 6:0
06:00 - Читать на русском
Борусія Д приймала Вольфсбург у 31 турі Бундесліги. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
завершено
15’ Карім Адейємі
28’ Себастьян Аллє
37’ Доніелл Мален
54’ Джуд Беллінгем
59’ Карім Адейємі
86’ Джуд Беллінгем
15’ Карім Адейємі
28’ Себастьян Аллє
37’ Доніелл Мален
54’ Джуд Беллінгем
59’ Карім Адейємі
86’ Джуд Беллінгем
Борусія Д дозволила Баварії обійти себе у турнірній таблиці. Комана Терзіча не втратила шанси здобути титул в поточному сезоні, тому мала перемагати. Гравці "джмелів" влаштували гольову феєрію, забивши шість голів у ворота Вольфсбурга. Адейємі та Беллінгем оформили дублі у цій зустрічі. Гості не змогли забити навіть гол престижу.
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Дортмундці посідають другу сходинку у турнірній таблиці з 64 балами, відстаючи від Баварії всього на один пункт. Вольфсбург перебуває на сьомому місці з 46 очками.
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