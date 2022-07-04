Два божевільні голасо поспіль – відео з тренування нідерландського клубу
4 липня 06:00 - Читать на русском
Гравці Вітесса відзначились двома шедевральними голами поспіль на тренуванні.
Гравці Вітесса відпрацьовували завершення навісних передач, які стали справжнім змаганням – футболісти подарували неймовірні голи один за одним.
Гравець збірної Колумбії забив переможний гол у фіналі ударом зі своєї половини
Спочатку один з гравців замкнув навіс ударом через себе – м'яч опинився у воротах від поперечки. Одразу після цього його одноклубник замкнув подачу п'ятою у стрибку.
Додамо, що за підсумками минулого сезону Вітесс здобув путівку в Лігу конференцій, посівши 6 місце з 51 пунктом в активі.
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