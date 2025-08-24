У рамках недільної програми 2-го туру АПЛ 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2025/26, 2-й тур

Евертон – Брайтон – 2:0

Голи: Ндіає, 23, Гарнер, 52

Нереалізований пенальті: Велбек, 77 (Брайтон)

Крістал Пелас – Ноттінгем Форест – 1:1

Голи: Сарр, 37 – Хадсон-Одой, 57

Арсенал офіційно завершив трансфер гравця збірної Англії – рекордний продаж клубу АПЛ

Евертон здобув першу перемогу в новому сезоні, здолавши у рідних стінах Брайтон. Героєм "ірисок" став Гріліш, який оформив по асисту в кожному з таймів – Ндіає замкнув його простріл, а Гарнер забив дальнім ударом після скидки Джека. 2:0! Ці результативні дії стали дебютними для екс-вінгера Сіті в новому клубі.

"Чайки" створили кілька гострих моментів у відповідь, а на 77-й хвилині навіть заробили пенальті. От тільки розмочити рахунок не вдалося, адже Пікфорд впевнено взяв постріл Велбека з "точки". Зрештою, фінальний свисток зафіксував дебютну перемогу "ірисок" в АПЛ на новому стадіоні. На жаль, Миколенко участі в цій події не брав – українець відновлюється після травми.

У паралельній зустрічі Крістал Пелас розписав нічию з Ноттінгемом. На гол Сарра у першому таймі відповів Хадсон Одой, який відзначився у другому. 1:1! "Орли" стартують з двох очок у перших двох турах, а "лісники" не змогли започаткувати переможну серію.

Арсенал розгромив Лідс – Дьокереш забив дебютні голи, Едегор і Сака травмувались, 15-річний дебютант заробив пенальті