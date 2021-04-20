На тлі шаленого тиску упродовж останньої доби два англійські клуби близькі до "божевілля", повідомляє журналіст Олівер Холт.

Клопп зізнався, чи хоче покинути Ліверпуль – боси клубу приєдналися до Суперліги без відома німця

Головним "підозрюваним" виглядає Ліверпуль. Юрген Клопп без особливого ентузіазму сприйняв новину про участь у Суперлізі, а фанати публічно пішли проти клубу. У вівторок повинна була відбутись зустріч керівників Ліверпуля щодо планів на Суперлігу. Втім, її раптово скасували.

Нагадаємо, до списку засновників Європейської Суперліги увійшли ще 5 представників АПЛ – Манчестер Сіті, Челсі, МЮ, Арсенал, Тоттенхем.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі