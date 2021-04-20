Два англійські клуби можуть відмовитися від участі в Суперлізі – перші підозри падають на Ліверпуль
Лави засновників Європейської Суперліги подають перші ознаки розколу.
На тлі шаленого тиску упродовж останньої доби два англійські клуби близькі до "божевілля", повідомляє журналіст Олівер Холт.
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Головним "підозрюваним" виглядає Ліверпуль. Юрген Клопп без особливого ентузіазму сприйняв новину про участь у Суперлізі, а фанати публічно пішли проти клубу. У вівторок повинна була відбутись зустріч керівників Ліверпуля щодо планів на Суперлігу. Втім, її раптово скасували.
Нагадаємо, до списку засновників Європейської Суперліги увійшли ще 5 представників АПЛ – Манчестер Сіті, Челсі, МЮ, Арсенал, Тоттенхем.
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