"Ми добре почали гру, але після гола ми боролися, і останні 20 хвилин першого тайму були дуже поганими. Зараз важко аналізувати, але можу сказати, що я дуже задоволений другим таймом, у нас був один з найкращих таймів за всю мою роботу.

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Гравці виконали чудову роботу, і це свідчить про їхній сильний менталітет. Ми трохи розчаровані результатом останньої частини гри, але коли виступаєш на такому рівні, ціна кожної помилки дуже висока. Команді потрібен був час, щоб відреагувати після гола, тому що гра стала складнішою психологічно, але це також частина нашого процесу навчання, важкий шлях, але частина розвитку.

Ми спілкувалися в перерві, і я радий, що команда показала все це на полі. Зміна Чакветадзе? Нам потрібен був гравець з іншими характеристиками, як Зуріко, який міг би краще розтягнути захист суперника, що Давіташвілі чудово зробив. Не завжди в стартовому складі можуть бути одні й ті ж 11 гравців, потрібні зміни.

Ми знаємо, що Ліга націй – це також підготовка до відбіркового етапу Чемпіонату світу, тому нам потрібно більше гравців, які мають досвід виступів на міжнародному рівні, і буде ротація в складі. 5 років тому збірна Грузії була в дивізіоні D, а зараз вона в дивізіоні B, і ми маємо шанс перейти в дивізіон A до останнього туру, що свідчить про прогрес і розвиток, який ми маємо.

До Чехії ми поїдемо з амбіціями і нічого не виключено. Я не думаю, що правильним буде питання про те, чи готова команда грати в А-лізі, тому що якщо ми це зробимо, це не означатиме, що ми стали фантастичною командою, або якщо ми не готові, це означає, що ми стали гіршою командою. Головне в такому випадку не результат, а процес розвитку, якщо ми хочемо знову досягти того, чого досягли влітку. Тому потрібно продовжувати працювати і розвиватися", – цитує Віллі Саньйоля worldsport.

Нагадаємо, що збірна Грузії має сім балів після п'яти турів, а Україна набрала п'ять очок.

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