"Іван Калюжний заслужив бути у збірній своєю грою та результатом Олександрії.

Ротань може піти стопами Реброва – Вацко назвав незвичний варіант для наставника Олександрії

На мою думку, Мартинюк дуже якісно грає кожен матч і заслуговує на виклик у збірну. Шабанов теж дуже добре виступає – це досвідчений центральний захисник. Філіппов багато забиває. В Олександрії є гравці, яких можна викликати у збірну України, я в цьому впевнений", – сказав Олійник в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Денис Олійник провів 12 матчів за національну збірну України та віддав 2 результативні передачі. У нинішньому сезоні Олександр Мартинюк, який грає за молодіжну команду "синьо-жовтих", провів 23 матчі за Олександрію та зробив 1 асист. Наразі "містяни" посідають другу сходинку у турнірній таблиці УПЛ з 50 очками.

Шахтар вийшов у півфінал Кубка України, дотиснувши Олександрію в овертаймах