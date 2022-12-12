Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський виділив двох гравців, які могли б реалізувати себе у кіноіндустрії.

"Я думаю Алієв, якщо знімати його під певним ракурсом у певному контенті. Мені здається, що як персонаж він був би максимально автентичний.

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Якщо брати інший рівень, когось елегантного, то я спілкувався із Зінченком по телефону, коли йому було 20 років. Мене тоді дуже вразила його дикція, мова. Він відповів дуже низьким тоном. Був дуже розумним хлопчиком", – сказав Співаковський в інтерв'ю YouTube-каналу XSPORT.

Нагадаємо, Алієв певний час вів авторську програму "Кент" на YouTube і навіть зняв кліп на власню пісню "Футбол у моїй крові", а Зінченко регулярно з'являється у випусках своєї дружини на каналі "Влада Седан".

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