Капітан Олександрії Артем Шабанов зізнався, що найважчим для команди у цьому сезоні став чвертьфінал Кубка України проти Шахтаря.

– Повернемося до футболу. У нинішньому чемпіонаті ви зазнали лише двох поразок. А який загалом для тебе, як для захисника, був найважчий матч за Олександрію?

– Напевно, чвертьфінальний поєдинок Кубка України проти Шахтаря. Це був дуже виснажливий матч у фізичному плані.

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Олександрія, як на мене, виглядала гідно. Було прикро програти в додатковий час, – зізнався захисник для Sport.ua.

До слова, Олександрія зазнала мінімальної поразки від донецького Шахтаря (0:1) у чвертьфіналі Кубка України. У фіналі турніру, який пройде в Житомирі, зустрінуться київське Динамо та Шахтар.

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