"Сьогодні ми зазнали невдачі, але не через відсутність спроб і зусиль. Думаю, хлопці вклали в цю гру все, що мали. На жаль, ми її програли.

Найдивніший гол ЧС-2022 і кінець казки Америки у відеоогляді матчу Нідерланди – США – 3:1

Дуже важко з цим змиритися. Це така хороша група хлопців, дуже згуртована. Я пишаюся ними. Нечасто буває такий зв'язок між товаришами за командою, персоналом та всіма. Дуже пишаюся цим колективом, але гірко розчарований сьогоднішнім результатом.

Гадаю, що ми досягли певного прогресу. Знаєте, я думаю, коли люди дивляться на нашу команду, вони бачать чітку ідентичність, вони бачать хлопців, які виходять та борються один за одного. Вони бачать талант на полі. Отже, ми досягли прогресу. Але цього вечора ми зазнали невдачі", – цитує Бехалтера Daily Mail.

Нідерланди стали першим чвертьфіналістом ЧС-2022, перегравши США завдяки історичному перфомансу Дюмфріса