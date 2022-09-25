"Дуже нервова та важка перемога для нас. Перш за все тому, що вона є першою. По-друге, що грали з мінус одним гравцем.

Дебютна перемога після тайму в меншості – відеоогляд матчу Минай – Львів

Перемогли завдяки зіграності – ми всі як одна сім’я. Як одна сім’я і граємо. Ми мусимо бути готові до наступного туру проти СК Дніпро-1. Маємо декілька пошкоджень і гравця з дискваліфікацією через вилучення. Будемо працювати, щоб всіх замінити.

Як вдається находити баланс між новинами та футболом? Важко. До 22:00 завжди футбол, а потім – новини перед сном. Потім відсипаєшся – треба зі свіжою головою починати новий день. І знову – футбол, новини. Дуже важко в таких умовах грати та налаштовуватися на всі 100%", – сказав Дулуб на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, після 4-х турів Львів набрав 4 очки і посідає у турнірній таблиці УПЛ десяту сходинку.

Львів у компенсований час вирвав перемогу над Минаєм, граючи у меншості й втративши двох гравців через травми