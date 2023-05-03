"Думаю, що Металіст 1925 не вилетить. Тяжко виглядала команда на старті, але зараз почала набирати очки, тому може й не вилетіти.

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Як на мене, зараз основний претендент на виліт – це Львів. Дуже важко буде йому вилізти. Наскільки я розумію, вони там проглядають різні варіанти – може, навіть подати заявку, щоб спробувати збільшити кількість команд в УПЛ на наступний сезон. Але я не вірю, що так станеться. Думаю, що Львів вилетить з УПЛ, і це зупинить його шлях в українському футболі на певний період.

Рух і Металіст розіграють, хто буде другим, а хто гратиме в перехідних матчах. Ще одна позиція у перехідних поєдинках – там може бути і Минай, і ще кілька клубів. Багато команд, які ще можуть там опинитися.

Що стосується Руха, то вони не припинять існування у випадку вильоту. Там хороша команда U-19, школа, академія, тому який сенс припиняти? Вибудувана вся система. Вилетять – то будуть грати в Першій лізі", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

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