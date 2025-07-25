– Твоя думка про ігровий спад Бражка? Не може бути такого, що на цьому позначилися його стосунки з блогеркою Дашею Квітковою?

– Не думаю, що це впливає. Я до Володі ставлюся чудово, як і до Ваната та інших гравців Динамо. Навіть коли ми випадково зустрічаємося в місті, Бражко завжди виявляє до мене повагу. Я йому бажаю всього найкращого.

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А те, що грає Михайленко, а не він, то це конкуренція. Михайленко – дуже цікавий гравець. Бражку тепер потрібно доводити і відвойовувати місце в складі, але зробити це буде непросто. Думаю, у матчі-відповіді проти Хамруна Шовковський поставить Бражка в стартовому складі, а там все залежить від нього, – сказав Мілевський в інтерв'ю BLIK.ua.

До слова, у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Володимир Бражко вийшов на поле на 80-й хвилині, а Микола Михайленко відіграв весь поєдинок. У минулому сезоні Бражко провів 37 матчів за Динамо, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі. Микола Михайленко зіграв 30 ігор у кампанії 2024/25, відзначився двома голами та одним асистом.

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