"Але він хлопець, у якого все виходить, тому що якщо ми проаналізуємо, скільки голів він забив, то їх буде дуже багато. Він гравець, який завжди віддає всього себе. Його товариші по команді повинні зрозуміти, який його потенціал, тому що я переконаний, що він ще не розкрив його.

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Він дуже сором'язливий хлопець, мало говорить і ще погано знає італійську. Протягом десяти днів я бачив, як він час від часу посміхається, а це дуже важливо. Я навіть не бачив, як він радів, він ніколи цього не робив", – наводить слова Раньєрі Il Romanista.

Нагадаємо, Артем Довбик забив переможний м'яч Роми у матчі 35-го туру Серії А проти Фіорентини (1:0). У поточному сезоні український нападник провів 44 матчі за клуб, у яких забив 17 голів та віддав 4 асисти. Контракт Довбика з римлянами розрахований до 2029 року.

До слова, наразі Рома посідає 5-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії з 63-ма очками.

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