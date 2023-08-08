"Вважаю, це дуже важлива річ для нашої країни. У нас є підтримка в Європі, у нас є підтримка зірок футболу. Вони показують це на полі своєю присутністю. Я впевнений, що ця допомога, цей матч допоможуть тим дітям, тим людям, які цього дійсно потребують.

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Ми розповідали всім учасникам поєдинку, що відбувається в Україні. Вони дійсно слухали, вони допомагають навіть без цього матчу, їм не треба й нагадувати. Те, що вони роблять зараз – це дійсно дуже важливо для нас.

Як я отримав запрошення на цей матч? Мені зателефонували Зінченко і Шевченко і запросили. Не було жодних думок, я одразу сказав: Так. Я дуже радий бути присутнім на цій зустрічі. Я впевнений, що ми зараз об'єдналися, ми разом. Упевнений, що дуже скоро ми здобудемо нашу перемогу. Усі присутні тут, усі люди в Європі – підтримують нас. Я впевнений, що всім світом ми разом переможемо", – цитує Реброва клубна прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, зібрані кошти з благодійного матчу Game4Ukraine підуть на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами у березні 2022 року.

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