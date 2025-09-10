Півзахисник національної збірної України Георгій Судаков розповів про свої враження після виїзного поєдинку відбору на ЧС-2026 проти Азербайджану (1:1).

– Прикра нічия. Що сталося? Чому не виграли?

– Складно сказати. В принципі, мали достатньо моментів, вигравали 1:0. Одна контратака, подача, гра рукою, пенальті. Не пощастило у таких моментах. Рефері призначив пенальті. Не встигли забити другий мʼяч. Я не знаю, що сказати. Дуже складно зараз аналізувати цю гру. В принципі, контролювали, створювали моменти, але не змогли забити більше.

– Ти грав зліва. Тобі самому комфортно так грати? Чи відчував, що міг би дати більше збірній у центрі?

– В принципі, мені без різниці. Я грав зліва, але перед цим зміщувався в середину, там Зінченко підіймався вище, ще Очеретько грав у центрі. Ми всі разом утрьох мінялися. У нас є взаєморозуміння, і проблем у цьому немає.

– Після прильоту у твій будинок було складно налаштуватися? Взагалі, у якому він стані зараз? Як твоя дружина і дитина?

– Звичайно, психологічно важко, хвилюєшся та переживаєш за родину. Зараз дружина з дитиною переїхали до батьків. Я думаю, ви бачили на фотографіях – там прилетіло у 15-й поверх. У той момент вся родина була на 9-му поверсі. На території комплексу теж усе в уламках, багато машин пошкоджено. Постійно сиплються вікна, повилітали вікна у багатьох квартирах. Моя родина там не була, тому зараз не знаю, – сказав Судаков у ефірі Megogo.

