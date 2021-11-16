Форвард Бенфіки і збірної України Роман Яремчук вірить, що Франція не гратиме з фінами у півноги.

"Чесно кажучи, дуже складно все це рахувати та думати про це. Хочеться просто зосередитись на своїй грі.

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Все ж Фінляндія грає не проти якогось аутсайдера, вони грають проти чемпіонів світу. Усі знають про силу збірної Франції, тому їм точно буде нелегко, а ми розраховуватимемо на свої сили і намагатимемося заробити три очки", – сказав Яремчук у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, вже сьогодні, 16 листопада, "синьо-жовті" на виїзді зустрінуться з Боснією і Герцеговиною у вирішальному поєдинку кваліфікації ЧС-2022. Початок зустрічі о 21:45. У паралельному матчі фіни зустрінуться з немотивованими французами.

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