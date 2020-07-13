"Дуже складно виграти дербі, якщо даруєш супернику два голи": Артета вважає поразку від Тоттенхема несправедливою

Головний тренер Арсенала Мікель Артета не став критикувати своїх гравців після поразки у північнолондонському дербі (1:2).

"Я розчарований дуже розчарований, мені шкода хлопців. Гра і характер, який вони проявили сьогодні, вийшли на це поле і показали, хто ми. Ми звели нанівець старання супротивників, створили серйозний тиск, змушуючи їх бити по м'ячу здалеку і захищатися в низькому блоці.

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Це саме те, що ми хотіли зробити. Але, очевидно, дуже складно виграти дербі, якщо даруєш супернику два голи. Це величезний удар, тому що ми знаємо результати інших команд в ці вихідні. Але ми будемо продовжувати намагатися, поки у нас є якась надія. Це те, ким ми є на даний момент, і ми будемо боротися двома різними способами – через лігу або Кубок Англії. Ми повинні зробити все, щоб закінчити так сильно, наскільки це можливо", – цитує Артету Goal.

Додамо, що поразка відкинула Арсенал на дев'яту сходинку АПЛ – відставання від зони єврокубків складає 4 очки.

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