"Тренування стали, можливо, трохи коротшими, але інтенсивнішими. І пауз стало набагато менше. Їх навіть може не бути зовсім між вправами.

"Стати легендою Динамо або переїхати в Європу?": Попов заінтригував планами на майбутнє

Тому після тренувань треба залишатися. Сауна, басейн, різні відновлювальні заходи. Тому що дуже складно. Тим більше, зараз у нас такий графік, що кожні три дні гра. Я поки молодий, і це для мене нескладно. Можу просто постояти в холодній воді і вже відновився. Але треба себе готувати до цього", – сказав Сирота у коментарі Football Hub.

До слова, Сирота у поточному сезоні провів у складі Динамо 5 матчів, проте результативними діями не відзначався.

Дніпро-1 – Динамо: Луческу з антирекордом не лякає Барселону, 3 золоті лідери, 18-річний дебютант без роботи перед ЛЧ