"Дуже складно": Сирота оцінив тренування Луческу в Динамо
Захисник Динамо Олександр Сирота зізнався, як змінилась підготовка киян до матчів з приходом румунського фахівця.
"Тренування стали, можливо, трохи коротшими, але інтенсивнішими. І пауз стало набагато менше. Їх навіть може не бути зовсім між вправами.
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Тому після тренувань треба залишатися. Сауна, басейн, різні відновлювальні заходи. Тому що дуже складно. Тим більше, зараз у нас такий графік, що кожні три дні гра. Я поки молодий, і це для мене нескладно. Можу просто постояти в холодній воді і вже відновився. Але треба себе готувати до цього", – сказав Сирота у коментарі Football Hub.
До слова, Сирота у поточному сезоні провів у складі Динамо 5 матчів, проте результативними діями не відзначався.
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