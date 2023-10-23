"Дуже багато контроверсійної інформації про компенсацію Луческу – є вона чи немає. Ігор Суркіс щонайменше одного разу казав, що він цього робити не зобов'язаний. Я думаю, що Динамо все ж хоче зробити тренерську заміну в спокійнішій ситуації, не так як зараз це зробив Шахтар.

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Моя точка зору? Я дуже не радив Шахтарю зараз робити те, що вони зробили. Але я дуже раджу Динамо зробити саме те, що зробив Шахтар. Я думаю, що якщо зараз прийде будь-яка людина на останні 4 тури першого кола, це точно дасть плюс команді. Шовковський, Гусєв, Костюк, будь-хто", – сказав Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, поразка від СК Дніпро-1 стала для Динамо другою поспіль. На початку сезону кияни залишилися без єврокубків, а з Кубка України сенсаційно вилетіли від резервного складу Оболоні.

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