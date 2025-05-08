Півзахисник Карпат Олег Очеретько, який виступає в команді на правах оренди від Шахтаря, наразі не може сказати, чи повернеться він до донецького клубу після завершення терміну оренди в кінці сезону.

– Ти зіграв 24 матчі в УПЛ цього сезону. Наскільки ти задоволений своєю грою?

– Мені все подобається. Я дуже радію кожному моменту, перебуваючи у цій команді – як в іграх, так і в тренуваннях. Це для мене великий плюс, я набираюся впевненості в собі та своїх діях.

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– Наскільки висока ймовірність, що залишишся у львівському клубі?

– На це питання поки не можу дати відповіді, бо сам не знаю, що буде далі. Поки не зрозуміло, чи буду тут залишатися, чи повернуся до Шахтаря. Подивимось вже після завершення сезону, – сказав Очеретько для Football.ua.

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