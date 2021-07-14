"Привіт, українці. Я дуже радий повернутися у свій справжній дім. Привіт людям з Металіста, вболівальникам і харків'янам.

Жажа пригадав найбільші преміальні в Металісті – щедрість Ярославського не знала меж

Я дуже радий повернутися сюди (стадіон Металіст, – прим.), довгий час це місце було моїм домом. Тут все ще дуже красиво. Люблю Металіст. Давай, Металіст. Едмар, де ти, мій друже?" – сказав Жажа на відео, яке опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, бразилець двічі виступав за Металіст. Харків'яни купили Жажу у Хетафе за 500 тисяч євро у 2008 році, а продали за 4,2 млн у Трабзонспор в 2010-му. У 2013-му Ярославський і Ко повернули Коелью з Аль Ахлі за 2,5 млн, а у 2015-му спровадили в китайський Ліфань за 2 млн євро. Загалом Жажа зіграв за Металіст 99 матчів у всіх турнірах і забив 43 м'ячі.

Нинішня мета візиту 35-річного бразильця до Харкова наразі невідома.

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