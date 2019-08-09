"Дуже прикро, що все так сталося": Юрій Габовда міг зіграти у Лізі Європи, але серйозно травмувався

Український легіонер угорського Халадаша прокоментував "Футбол 24" свої перспективи у новому сезоні.

– За підсумками попереднього сезону твій клуб вилетів з елітного дивізіону чемпіонату Угорщини. Де ти розпочинаєш новий сезон? Вирішив залишитися в Халадаші?

– Після завершення сезону у мене були дві реальні пропозиції з Вищої ліги Угорщини, але я відразу їм відмовив, тому що запрошували не ті клуби, на які я очікував. Напевно, скоріш за все, я залишусь у Халадаші. Ситуація ускладнилась тим, що в одній із товариських ігор проти австрійської команди я отримав ушкодження, яке вибило мене з колії приблизно на півтора-два місяці.

– Що саме трапилось?

– Надірвав бокову медіальну зв'язку коліна. Дуже неприємна травма, але я багато працюю над собою, щоб якомога скоріше повернутись на поле. Важкість цієї травми ускладнює психологічний фактор. Справа в тому, що через два дні після того, як я травмувався, надійшла дуже хороша пропозиція з чемпіонату Угорщини від команди, яка виступає у Лізі Європи (Фехервар, Гонвед або Дебрецен, – Футбол 24). Це саме те, чого я так чекав. Дуже прикро, що все так сталось...

Наші за кордоном. Українська вечірка в Бельгії, Шестаков і Петряк феєрять в Угорщині, чудовий дебют Бондаренка

Залишається тільки терпіти, працювати і повернутись на поле ще сильнішим. Вірю у те, що обов’язково підіймуся на свій рівень і таки здобуду те, про що мрію, реалізую ціль, яку ставлю перед собою.

– Що далі?

– Наразі я у Львові. Проходжу реабілітацію, працюю з персональним тренером і роблю всі необхідні процедури. 22 серпня їду у Київ на заключне обстеження. Сподіваюсь, скоро повернусь на поле.

Цікаво, що тиждень тому отримав ще одну дуже вигідну пропозицію з європейського чемпіонату. Це не Угорщина. Вже домовився про всі умови, думав, що "зростеться". Наступного дня передзвонив їм і попередив, що в мене ось такого роду травма, тож буду повноцінно готовий через місяць. Клуб взяв час на роздуми, ось я й чекаю. До закриття трансферного вікна ще є трохи часу. Хтозна, що може трапитись. Наперед не загадую.

"Мене блокував особисто Димінський". Юрій Габовда – ніж у спину від Карпат, косяк Кононова і перемога над Ребровим