"Дуже потрібна підтримка", – Дуелунд закликав вболівальників прийти на стадіон на матч проти Яблонця

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти Яблонця.

"Звичайно, всі ми розраховуємо на перемогу. Так, ми вже вийшли з групи з першого місця в 1/16 фіналу турніру, але вигравати завжди приємно. У будь-якому матчі. Думаю, ми повинні продовжити цю переможну серію, продемонструвати хороший футбол і здобути три бали.

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В принципі, очікую такого ж футболу, як і в першій зустрічі з чеським клубом. Яблонець – непроста команда, яка добре готова фізично і грає в атлетичний футбол.

Думаю, в майбутньому матчі нас чекає багато боротьби, але ми також сильна команда і добре граємо в єдиноборствах. Буде хороша гра. Я б хотів звернутися до всіх уболівальників: нам дуже потрібна ваша підтримка в останній грі в цьому році. Ми всі дуже чекаємо цього матчу.

Вийти у старті проти Яблонця? Зрозуміло, завжди хочеться грати з перших хвилин. У нас багато хороших футболістів, і я намагаюся покращувати свою гру. Сподіваюся, мені вдасться взяти участь в цьому поєдинку: або з перших хвилин, або вийшовши на заміну. Головне – я хочу грати в футбол", – розповів Дуелунд Dynamo.kiev.ua.

Поєдинок 6-го туру Ліги Європи між Динамо та Яблонцем зіграють сьогодні на НСК Олімпійський. Початок матчу о 19:55.

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