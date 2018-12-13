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"Дуже потрібна підтримка", – Дуелунд закликав вболівальників прийти на стадіон на матч проти Яблонця

17:35 225 Читать на русском
"Дуже потрібна підтримка", – Дуелунд закликав вболівальників прийти на стадіон на матч проти Яблонця
Міккел Дуелунд / dynamo.kiev.ua

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти Яблонця.

"Звичайно, всі ми розраховуємо на перемогу. Так, ми вже вийшли з групи з першого місця в 1/16 фіналу турніру, але вигравати завжди приємно. У будь-якому матчі. Думаю, ми повинні продовжити цю переможну серію, продемонструвати хороший футбол і здобути три бали.

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В принципі, очікую такого ж футболу, як і в першій зустрічі з чеським клубом. Яблонець – непроста команда, яка добре готова фізично і грає в атлетичний футбол.

Думаю, в майбутньому матчі нас чекає багато боротьби, але ми також сильна команда і добре граємо в єдиноборствах. Буде хороша гра. Я б хотів звернутися до всіх уболівальників: нам дуже потрібна ваша підтримка в останній грі в цьому році. Ми всі дуже чекаємо цього матчу.

Вийти у старті проти Яблонця? Зрозуміло, завжди хочеться грати з перших хвилин. У нас багато хороших футболістів, і я намагаюся покращувати свою гру. Сподіваюся, мені вдасться взяти участь в цьому поєдинку: або з перших хвилин, або вийшовши на заміну. Головне – я хочу грати в футбол", – розповів Дуелунд Dynamo.kiev.ua.

Поєдинок 6-го туру Ліги Європи між Динамо та Яблонцем зіграють сьогодні на НСК Олімпійський. Початок матчу о 19:55.

Динамо – Яблонец: анонс матчу Ліги Європи

Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
до матчу
21
хв
Яблонец
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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Яблонец Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
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19:55
Яблонец
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