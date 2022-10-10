10 жовтня уся Україна прокинулась під масові обстріли росіян. Згідно з повідомленням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, загарбники випустили 75 ракет, з яких 41 збила ППО.

Олександрія – Металіст 1925: матч УПЛ скасований через масові ракетні обстріли України

Шахтар у своєму Twitter опублікував наслідки обстрілу столиці та звернувся до земляків: "Від самого ранку 10 жовтня вся Україна – під терористичним ракетним обстрілом Росії. Дуже непросто думати про матч Ліги чемпіонів з Реалом, коли наша країна в небезпеці. Тримайся, Україно".

Зустріч із мадридцями у четвертому турі Ліги чемпіонів відбудеться вже завтра, 11 жовтня, на Муніципальному стадіоні у Варшаві. "Гірники" останній тиждень тренуються у Польщі.