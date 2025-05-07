"Дуже хочемо діток": наречена бомбардира Кривбаса поділилася деталями стосунків із футболістом
Наречена гравця Кривбаса Єгора Твердохліба, Анетт Данило, поділилася планами на майбутнє з коханим.
– Він вже зробив вам пропозицію – як це було? Здогадувались про такий його намір?
– Це був справжній сюрприз! Ми з Єгором приїхали на студію для звичайної фотосесії, і я навіть не підозрювала, що цей день стане особливим. Спочатку все йшло за планом: ми фотографувалися разом, насолоджуючись моментами. Однак через деякий час адміністратор зайшов і запитав, на кого бронювалась студія, оскільки виникла помилка в системі. Єгор відповів, що на нього, після чого адміністратор попросив його вийти і вирішити це питання.
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Поки він вийшов зі студії для вирішення проблеми, фотограф продовжував фотографувати мене наодинці. І раптом до студії повернувся Єгор з великим букетом червоних троянд – 101 троянда! Емоції переповнювали мене, і я не змогла стримати сліз. Це було настільки чуттєво й несподівано! Його вигляд з букетом, а потім чуттєві слова пропозиції – це була справжня магія, яку я не могла й уявити.
– Ви плануєте весілля? Чи вже обговорювали, яким воно має бути?
– Ми ще не розголошуємо подробиць, бо самі поки що остаточно не вирішили, яким саме має бути наше весілля. Усе в процесі, і ми хочемо, щоб цей день був ідеальним для нас.
– Плануєте брати його прізвище? Чи важливо це для вас?
– Звісно, планую! Для мене прізвище – це не просто формальність, а частина нашого майбутнього, нашої спільної історії. Якщо ми будуємо життя разом, то й прізвище хочеться мати спільне.
– Як уявляєте ваше життя через 5 років – з дітьми, собаками, власною справою?
– Через п’ять років уявляю своє життя поруч із коханим, у теплому сімейному колі. Дуже хочемо діток. Також планую займатися власною справою, бо маю вищу освіту саме у цьому напрямку й завжди хотіла реалізувати себе як підприємець. Вірю, що можна поєднувати сім’ю і самореалізацію, якщо поряд – підтримка і любов , – сказала Анетт у інтервʼю YeSport.
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