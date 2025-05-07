– Він вже зробив вам пропозицію – як це було? Здогадувались про такий його намір?

– Це був справжній сюрприз! Ми з Єгором приїхали на студію для звичайної фотосесії, і я навіть не підозрювала, що цей день стане особливим. Спочатку все йшло за планом: ми фотографувалися разом, насолоджуючись моментами. Однак через деякий час адміністратор зайшов і запитав, на кого бронювалась студія, оскільки виникла помилка в системі. Єгор відповів, що на нього, після чого адміністратор попросив його вийти і вирішити це питання.

"Він став упевненішим": кохана бомбардира Кривбаса – про вплив результативності нареченого на полі на повсякденне життя

Поки він вийшов зі студії для вирішення проблеми, фотограф продовжував фотографувати мене наодинці. І раптом до студії повернувся Єгор з великим букетом червоних троянд – 101 троянда! Емоції переповнювали мене, і я не змогла стримати сліз. Це було настільки чуттєво й несподівано! Його вигляд з букетом, а потім чуттєві слова пропозиції – це була справжня магія, яку я не могла й уявити.

– Ви плануєте весілля? Чи вже обговорювали, яким воно має бути?

– Ми ще не розголошуємо подробиць, бо самі поки що остаточно не вирішили, яким саме має бути наше весілля. Усе в процесі, і ми хочемо, щоб цей день був ідеальним для нас.

– Плануєте брати його прізвище? Чи важливо це для вас?

– Звісно, планую! Для мене прізвище – це не просто формальність, а частина нашого майбутнього, нашої спільної історії. Якщо ми будуємо життя разом, то й прізвище хочеться мати спільне.

– Як уявляєте ваше життя через 5 років – з дітьми, собаками, власною справою?

– Через п’ять років уявляю своє життя поруч із коханим, у теплому сімейному колі. Дуже хочемо діток. Також планую займатися власною справою, бо маю вищу освіту саме у цьому напрямку й завжди хотіла реалізувати себе як підприємець. Вірю, що можна поєднувати сім’ю і самореалізацію, якщо поряд – підтримка і любов , – сказала Анетт у інтервʼю YeSport.

"Сабо з Гордоном привели на базу Динамо якусь бабу": Бебех – про книгу Лужного, хейт через Сирського і підйом на Еверест