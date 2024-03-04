Головний тренер збірних України U-18 та U-19 Дмитро Михайленко поділився думками щодо сина Шевченка, Крістіана, та його перспектив дебютувати за "синьо-жовтих".

"Чи відомо мені про те, що Крістіан Шевченко отримав українське громадянство і чи плануємо викликати його в юнацьку збірну? Так, відомо. Так, плануємо.

Син Шевченка отримав громадянство України – тренер молодіжної збірної вже розраховує на нього, – ЗМІ

Я на контакті з тренерами, з аналітиками Уотфорда. Дивився останні три гри його. У нього дуже гідний рівень, тому плануємо його викликати", – поділився Михайленко в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, 17-річного Крістіана Шевченка було включено до резервного складу збірної України U-19. Він також мав право виступати за збірні Англії або США, але обрав Україну.

Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика