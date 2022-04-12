"Відкрилась Буча. 7 квітня вже можна було заїжджати цивільним, і ми туди поїхали. Хоча було 50 на 50 – все заміновано. Ми спілкувались з Надєїним, у нього будинок в Ірпені – у нього там жили орки, поставили 2 розтяжки біля будинку, вбили 2 його охоронців.

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Але дуже дивно вони себе повели – залишили свій одяг, автомати, награбовану техніку. Він думає, що вони вдягли його речі та втекли", – поділився Поворознюк в інтерв'ю KDK.

Нагадаємо, триває вже 48-й день наступу росіян на Україну. Окупантів прогнали з північного напрямку, а світ з жахом побачив наслідки "русского міра" у Бучі, Ірпені та інших містах Київської області.

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