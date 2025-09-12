"Я вважаю, що прихід Брагару в Полісся може бути доречним тільки за однією з двох умов. Перша умова, вона вже не справдилася. Якби Назаренко пішов у Шахтар, тоді ми розуміємо, що ліворуч залишаються Велетень і Брагару як два основних конкуренти. Хоча там є ще Борис Крушинський, але він на травмі. Ну і Гонсалвеш, ми розуміємо всі, що його вже списали.

Друга умова, якщо Брагару буде розглядатися як фланговий захисник, переважно все ж таки лівого, хоча може зіграти і правого, але з того, що я знаю, Максим Брагару, ну, не дуже палає бажанням грати в захисті. Він вже награвся у Григорчука.

І через це для мене це дуже дивне підписання. І, чесно кажучи, з погляду аналізу його профайлу, я не вважаю, що Максим Брагару – це якісний гравець для подолання закритого простору. Я вважаю, що Велетень сильніший за Брагару. Нічим не краще в цьому плані Назаренка такого, який він є зараз", – поділився Співаковський у випуску вЗбірна.

Додамо, що Брагару вже встиг зіграти за Динамо в 3 матчах цього сезону, відзначившись голом та асистом. На початку вересня Максим несподівано перебрався до Полісся на правах оренди.

