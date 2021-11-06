"Три поразки поспіль? Кожна гра – це своя окрема історія. Це підготовка до матчу, це сам матч, тому прикро, звісно, що програли. Прикро. Найбільша проблема? Складне запитання. У нас було дуже багато втрат м'яча в простих ситуаціях. Олександрія дуже добре користувалась цим. Коли вони забирали м'яч, намагалися одразу проводити швидкі атаки, бо ми давали такі передумови.

Олександрія – Металіст 1925 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Що стосується нашої команди, то у нас сьогодні була хороша структура гри. Перший не обов'язковий гол. Це правило, коли один захисник висувається та зустрічає, три інші звужують. У нас це знову було порушено. Вкотре. Другий гол – стандартне положення, не встежили за гравцем. 2:0... Але команда не здалася, все одно хлопці намагалися грати, створили кілька моментів.

Висновків немає жодних. Одразу після гри важко сказати, треба приїхати, проаналізувати. Але є те, що в нас помилки повторюються кожної гри, це призводить до пропущених голів, втрати очок та решти. Це вже закономірність у нас. Тому я дуже чекаю на зимову паузу, нам потрібно точково підсилюватися", – резюмував Кривенцов в ефірі Футбол 1.

Олександрія впевнено перемогла Металіст 1925 – харків'яни програли у третьому матчі поспіль