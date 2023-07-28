"Емоції дуже хороші, бо хочеться вже скоріше стартувати. Якось зачекались, багато шуму навколо першого туру, навколо УПЛ. Вже хочеться поринути в ці почуття, в цей кругообіг турів. Підготовка до сезону пройшла по плану, нічого не пропустили, все відпрацювали.

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Сподіваюсь, що як ми пройшли підготовку до сезону, так пройде і початок. Приємно, що ми починаємо саме в Житомирі. Коли ще готувались, то чомусь налаштовувались, що гратимемо перший матч саме в Житомирі. Якщо розглядати нашу історію Полісся, то, оскільки ми закінчили минулий сезон вдома, то і новий сезон хотілось би розпочати, як це буває, як в якомусь серіалі, так само вдома. Це буде гарна історія для ЗМІ, для вболівальників, для всіх", – цитує Шастала клубна прес-служба.

Нагадаємо, Полісся стартує в новому сезоні УПЛ матчем проти рівненського Вереса. Гра відбудеться сьогодні, 28 липня, старт зустрічі заплановано на 19:00.

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