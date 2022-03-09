"Були проблеми з записом у тероборону? Спочатку так, адже дуже багато патріотів, які хочуть обороняти свій край, свою рідну землю. Приємно, що в такий важкий час люди проявляють ініціативу, тому що розуміють всю складність ситуації, наступу цих проклятих окупантів.

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Ні в які ворота не лізе те, що вони творять на нашій українській землі, як вони поводяться із населенням, як вони вночі бомблять забороненими бомбами наші міста. Це прикро. Душа болить не тільки в мене, а в кожного українця.

Такі моменти, щоб у місті був порядок, щоб не було провокацій, незрозумілих, підозрілих груп і мародерства – в цьому напрямку зараз все добре. Люди свідомі, але в сім’ї не без виродка – трапляються поодинокі випадки мародерства.

Люди, не зважаючи на такий час в країні, намагаються заради своїх якихось цілей нажитися на чужому майні. Слава богу, це не масово, наші люди розумні", – розповів Федецький у коментарі Вікна-Новини.

Додамо, що до лав територіальної оборони записались і інші футбольні персони, зокрема, Олександр Алієв. Вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора.

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