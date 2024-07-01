Капітан збірної Бельгії Кевін де Брюйне був роздратований після поразки від Франції у матчі 1/8 фіналу Євро-2024.

Після матчу проти Франції журналіст спитав у де Брюйне щодо так званого "золотого покоління" бельгійців, яке так і не може тріумфувати на великому міжнародному турнірі.

Рекордний автогол у відеоогляді матчу Франція – Бельгія – 1:0

Кевін спитав у відповідь, чи не мають зараз Франція, Англія, Іспанія та Німеччина "золотого покоління". Після цього де Брюйне пішов зі сцени, а оператор зафіксував, як бельгієць сказав "придурок".

Додамо, що Бельгія вилетіла з Євро-2024, мінімально програвши Франції (0:1). Єдиний гол у зустрічі вчергове на цьому турнірі став автоголом – м'яч рикошетом від Вертонгена опинився у воротах.

Франція дотисла Бельгію й пробилася у чвертьфінал Євро-2024 – команда Дешама досі не забила жодного гола з гри