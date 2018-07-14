Дурм перейшов у Хаддерсфілд

Фулбек дортмундської Борусії Ерік Дурм продовжить кар'єру в АПЛ.

Хаддерсфілд оформив трансфер німецького фулбека Еріка Дурма з дортмундської Борусії. Сторони підписали контракт терміном на 1 рік з можливістю продовження угоди ще на один сезон, повідомляє офіційний сайт "тер'єрів".

Перехід 26-річного крайнього захисника був ініціативою головного тренера Хаддерсфілда Давіда Вагнера, який працював з Дурмом у другій команді Борусії Д.

Весь попередній сезон Ерік Дурм, який у 2014 році став чемпіоном світу, пропустив через травму, після чого спробує реанімувати свої кар'єру в АПЛ. Сума трансферу не розголошується.

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