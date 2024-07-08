Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі YouTube-каналу "Fantastic Football" пригадав, як у відборі на Євро-2004 у матчі Україна – Іспанія (2:2) Леонід Буряк, тодішній наставник "синьо-жовтих", замінив Андрія Шевченка, після чого наша команда пропустила два голи.

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"Шевченко тоді кричав Буряку: "Так робити не можна. Це катастрофа". Він так кричав, кинув куртку. І це було дивно, бо Шевченко тримав двох захисників, сковував оборону. Зіграли 2:2, все нівелювалося. Але було зрозуміло, що конфлікт між Шевченком і Буряком буде дуже великий", – розповів Циганик.

Леонід Йосипович поспішив відповісти маститому журналісту, звинувативши останнього у брехні. "Нехай Циганик плітками не займається. Він і ще дехто, не буду називати прізвищ, чуючи дзвін, пишуть усіляку гидоту. У мене жодних конфліктів із Шевченком ніколи не було. Він дурень і пліткар! Це все, що я можу сказати про Циганика.

Я навіть не хочу це обговорювати. Хто такий футболіст і хто такий тренер? Це різні статуси, тому я здивований, що таке пишуть. Кому футболіст може кричати? Ви чули, щоб якийсь професійний футболіст кричав на тренера, не підбираючи слів? Я, наприклад, не чув. Тому нікого не слухайте. Жодних конфліктів у мене не було", – сказав Буряк у коментарі Zbirna.com.

Не зміг стриматись і говірливий коментатор, який парирував екс-тренеру збірної України. "От знайдіть цей матч і подивіться, як Шевченко зреагував на свою заміну. Він не кидає куртку, а щось буркає на адресу Буряка і йде на лавку, там не один момент. Самі оцініть, хто правий, а хто ні. Там невеличкий кадр, але думаю, ви зрозумієте.

Що мені ще говорити? Я був на цьому матчі і все бачив та чув, як і ще багато людей. Якщо ви хочете розібратися, то подивіться відео, а якщо ви хочете скандалу, то мені це не потрібно. Буряк що хоче – те хай і говорить. Леонід Йосипович – це легенда футболу, легендарний тренер та футболіст, який досяг величезних висот", – підсумував Циганик.

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