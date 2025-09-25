ФІФА навряд чи відсторонить Ізраїль, навіть якщо це зробить УЄФА.

Відсторонення збірної Ізраїлю від участі в міжнародних турнірах з боку ФІФА малоймовірне. Як інформує The Independent, ФІФА навряд чи відсторонить збірну Манора Соломона, навіть якщо це зробить УЄФА.

УЄФА близький до відсторонення збірної Ізраїлю від міжнародних турнірів

Це пов'язано як з відносинами президента ФІФА Джанні Інфантіно з президентом США Дональдом Трампом, так і з необхідністю підтримувати адміністрацію США напередодні проведення дорогого і складного з точки зору логістики чемпіонату світу. Турнір пройде в США, Канаді та Мексиці наступного літа.

Якщо УЄФА відсторонить Ізраїль, його збірна, швидше за все, все одно зможе брати участь у відбіркових матчах ЧС-2026. Чемпіонат світу організовує ФІФА, хоча кваліфікаційний етап проходить під егідою УЄФА.

