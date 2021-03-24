"Будемо готуватися і намагатися, щоб такого вже не було (мова про поразку 1:7 у жовтневому спарингу, – прим.). Будемо намагатися грати на перемогу.

"Свій гол Франції команда Шевченка обов’язково заб’є": Циганик оцінив шанси України у матчі з чемпіонами світу

Думаю, Мбаппе вже може все. З ним потрібно інтуїтивніше грати, навіть не знаю, чесно кажучи. Не скажеш, що потрібно прямо з ним поруч грати, у нього дуже хороша швидкість. Його потрібно на відстані тримати. Є слабкі сторони у всіх. Думаю, з ним ми впораємося", – сказав Забарний у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, вже сьогодні, 24 березня, України проведе свій перший матч відбору до чемпіонату світу 2022 року проти збірної Франції. Початок зустрічі о 21:45.

Франція – Україна: анонс матчу відбору до ЧС-2022