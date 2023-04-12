"В Італії ми повинні перемогти. Різниця у два м'ячі – це не найкраще, але ми повинні в це вірити. Це був зрівноважений матч, з невеликою кількістю моментів. У другому таймі ми тиснули більше, але пропустили. Ми намагалися створювати моменти, але це нелегко проти цієї команди, яка дуже добре організована і захищається з великою кількістю гравців. Ось і уся історія матчу. Це частина футболу, іноді ми програємо.

Перший гол Барелли "з другого поверху" у відеоогляді матчу Бенфіка – Інтер – 0:2

На мою думку, пенальті – це погане рішення арбітра. При цьому ми зробили все можливе. Думаю, вони були кращими за нас. Вони забили в ті кілька моментів, які мали. Думаю, у нас були однакові можливості, але ми не змогли забити. У цьому змаганні ми постійно граємо проти дуже хороших команд, і ці команди дуже ефективні та вміють вигравати такі матчі. Непросто грати в Мілані, пропустивши два м'ячі, нам доведеться атакувати й при цьому не пропускати", – цитує наставника португальців L'Équipe.

Нагадаємо, що Бенфіка програла Інтеру з рахунком 0:2 в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. Друга гра між командами відбудеться 19 квітня.

Інтер впевнено переміг Бенфіку – міланці перервали 6-матчеву безвиграшну серію й зробили серйозну заявку на півфінал