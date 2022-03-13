"В Олександрії поки спокійно, лише сирени нагадують про те, що відбувається в Україні. Вони доволі часто лунають – кожного дня, ввечері та зранку.

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Про війну дізнався, як і більшість людей – прокинувся та побачив новини про те, що розпочалася війна, бомблять міста. Одним з перших рішень з керівництвом клубу було питання, що робити з футболістами. Ми у швидкому режимі вирішили, що деяким гравцям краще поїхати до своїх сімей, а також швидко відправили легіонерів додому.

Каспарс Дубра поїхав до Латвії та підписав контракт із футбольним клубом РФШ. Я думаю, що він вже не повернеться в Олександрію. Керівництво клубу вирішило попрощатися з ним за обопільною згодою. Клаудіо Спінеллі теж поїхав, але по ньому наразі нічого невідомо. А ті, хто не зміг виїхати, залишилися в Олександрії. Хотілося б, щоб війна завершилася якомога швидше, але я ж не можу залізти в голову керівникам Росії", – сказав Гура у коментарі FanDay.

Нагадаємо, сьогодні вже 18-й день війни. Російські загарбники сподівалися завоювати нас за декілька днів, однак українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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