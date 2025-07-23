Колишній спортивний директор Олександрії Іван Телько переконаний, що клуб залишається стабільним навіть після втрати головного тренера та кількох гравців.

"З Олександрією все гаразд. Нічого не ламається, клуб нікуди не зникає. Просто відбулися зміни в тренерському штабі та у спортивного директора.

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Всі інші ключові фігури залишилися: генеральний директор, виконавчий директор, тімменеджер. Якогось розвалу точно немає.

З Олександрією все гаразд, нічого не валиться. Думаю, в Олександрії буде все більш-менш добре", – сказав Телько для Sport.ua.

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