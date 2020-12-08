"У Мессі зараз особливий момент не лише в кар'єрі, але й у житті. У нього були проблеми влітку, вирішувалося, залишиться він в Барселоні чи ні. Але в матчах він завжди демонструє свій рівень.

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Думаю, у нього швидше психологічні проблеми, аніж футбольні, але я не хочу вдаватися в подробиці, оскільки це не має до нас жодного відношення. На полі Мессі феномен і не раз це доводив", – цитує Пірло видання Marca.

Нагадаємо, поєдинок між Барселоною та Ювентусом відбудеться вже сьогодні, 8 грудня, о 22:00. Перша зустріч команд завершилася перемогою каталонського клубу з рахунком 2:0. Обидва колективи вже забезпечили собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів – Барселона, набравши 15 очок в 5 матчах, посідає у турнірній таблиці групи G першу сходинку, Ювентус з 12-ма пунктами – йде другим.

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