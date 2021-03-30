"Не знаю схеми, але Дніпро винен нечувані гроші. Напевно, простіше зробити його банкрутом і нікому нічого не віддавати. Незрозуміло, на що пішли кошти. Кажуть, нашими грошима розрахувалися з людьми, які будували стадіон.

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Мені винні велику суму. Але хто винен? Дніпра вже немає. Тут двояка ситуація. Багато хто говорить: "Буду судитися". З ким? З чим? Я їм вдячний. Але що простіше зробити: втопити команду і зробити СК Дніпро-1 чи як там у схемі відбувається. Думаю, це схема Коломойського.

Почали говорити про суди. З ким судитися? Немає команди, немає президента. Це все порожні балачки. Клуб припинив існування. Кому винні були – повинні просто заспокоїтися, знаходити нові команди та не турбуватися щодо цього", – сказав Мандюзк в ефірі програми "Футбольний формат".

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