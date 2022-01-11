"Жовто-чорні" оголосили про підписання 29-річного хавбека, не вказавши при цьому умов співпраці. Десна вже подала протест на цей трансфер – на думку "сіверян", у Калітвінцева є чинний контракт з клубом до завершення поточного сезону.

Десна подала протест на трансфер Калітвінцева в Олександрію

"Все там вирішується. Це вже люди займаються цим. Я вже в новій команді і готуюся до перших тренувань і майбутніх ігор. Чи розрахувалися зі мною? Ні, це все в процесі, і я думаю, це все піде в суди, ну і там вже буде видно", – сказав Владислав в ефірі Футбол NEWS.

Калітвінцев виступав за Десну з 2019 року, а перед тим пограв за Арсенал, Зорю, Чорноморець, Слован Ліберец і Динамо. У першій частині сезону 2021/22 зіграв 17 матчів, забив 3 голи і віддав 4 асисти.

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