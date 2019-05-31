toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ НІГЕРІЯ U-20 - УКРАЇНА U-20 ЗБІРНА УКРАЇНИ

"Думаю, що все позаду", – Вербіч розповів про відновлення від травми

21:49 61 Читать на русском
"Думаю, що все позаду", – Вербіч розповів про відновлення від травми
Беньямін Вербіч / Динамо

Вінгер динамо Беньямін Вербіч розповів, що вже розпочав бігові вправи після травми.

"Почуваю себе з кожним днем ​​все краще і краще. Працюю не лише над гомілкостопом, але ще і над загальним тонусом тіла. Займаюся на кардіотренажерах, роблю силові вправи. Але одна справа тренуватися в залі, інша – на полі.

Вербіч: Коли ми грали з Шахтарем, відчували, що кращі за них

Зараз уже потроху бігаю на полі. Якщо не буде больових відчуттів, буду збільшувати навантаження крок за кроком. Але, думаю, що все позаду.

"На місяць": Вербіч показав, як проходить його реабілітація

Дуже важко морально під час травми, коли ти не можеш грати і допомагати команді. Вже скільки місяців повноцінно не тренувався. У Динамо таке вперше, коли я пропускаю стільки ігор. Добре, що мене підтримують друзі, мої близькі", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

blog_ava
Вернидуб прокоментував можливість очолити Динамо
13:52
8147
Теги
Динамо Динамо Важка травма Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
22
год
:
2
хв
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук