"Думаю, що все позаду", – Вербіч розповів про відновлення від травми

Вінгер динамо Беньямін Вербіч розповів, що вже розпочав бігові вправи після травми.

"Почуваю себе з кожним днем ​​все краще і краще. Працюю не лише над гомілкостопом, але ще і над загальним тонусом тіла. Займаюся на кардіотренажерах, роблю силові вправи. Але одна справа тренуватися в залі, інша – на полі.

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Зараз уже потроху бігаю на полі. Якщо не буде больових відчуттів, буду збільшувати навантаження крок за кроком. Але, думаю, що все позаду.

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Дуже важко морально під час травми, коли ти не можеш грати і допомагати команді. Вже скільки місяців повноцінно не тренувався. У Динамо таке вперше, коли я пропускаю стільки ігор. Добре, що мене підтримують друзі, мої близькі", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.