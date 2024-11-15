«На жаль, у збірній є кадрові проблеми: то один футболіст захворів, то інший, то травма. Тренеру доводиться змінювати гравців, наче рукавички.

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Але ж питання в тому, високим є рівень того чи іншого гравця. Буває, дивлюсь я на наших футболістів, як вони тримають м'яч, просуються з ним, як рекомендують передачі... Дуже слабкі хлопці. Дуже... Але нічого не вдієш: потрібно миритися з тим, що у нас є.

На що можна розрахувати нашу збірку в суботньому матчі з Грузією? Хотілося б помилитись, але думаю, що ми програємо. У грузинів хороша команда. Тим паче, що вони грають у Батумі. Українців там буде мало, адже ми знаємо, що у Грузії твориться, цей російський слід.

У збірній Україні не було зафіксовано жодної поразки? Воно то так. Але нам пощастило, коли ми перемогли грузинську команду у жовтні. Тепер же наш суперник гратиме на своєму полі, відчуває себе комфортніше. До того ж у суботній грі у складі збірної України будуть змінені. Але побачимо», – сказав Сабо в коментарі Sport.ua .

весь, поєдинок збірних Грузії та України відбудеться 16 листопада в Батумі й стартує о 19:00 за київським часом.

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