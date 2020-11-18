"Вчора вранці я прокинувся і в нашій групі у месенджері нам повідомили, що я, Жуніор, Руся (Маліновський – прим. Футбол 24) і Ваня (Баштовий – прим. Футбол 24) здали позитивні тести. Для мене це було сюрпризом, бо місяць тому троє з нас вже перехворіли і я подумав, що це помилка.

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На ранок у нас було передматчеве тренування і спочатку нам заборонили в ньому брати участь. Але потім, порадившись безпосередньо з УЄФА, нас допустили. Я вже був у тренувальній формі, але надійшло повідомлення, що влада Швейцарії заборонили нам перебувати на тренуванні і ми в підсумку сиділи в номерах.

Зараз ми не маємо права виходити з номера, я перебуваю в кімнаті, повністю ізольований. Їжу мені ставлять під двері, я її просто забираю в кімнату та їм. Ось так все і відбувається. До цього хлопці з позитивними тестами так само сиділи в номерах і ні з ким не контактували. Проблем зі спілкуванням з партнерами немає, в нас є багато програм і месенджерів. Через телефон багато писали, побачивши моє прізвище в списку з позитивними ПЛР-тестами. Я все ж сподіваюся і думаю, що це помилка", – сказав Кривцов у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, "синьо-жовтих" відправили на карантин, а УЄФА запропонував вітчизняній асоціації замінити збірну іншою командою.

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