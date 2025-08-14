"Яке божевілля! Це саме те слово, божевілля... Мушу сказати, що я дуже щасливий. Не думаю, що ми заслуговували на перемогу, бо різниця між Тоттенхемом, який провів багато тренувань, і нами, у яких їх було лише 5, велика. Я думаю, це диво.

Я щасливий, бо сьогодні, як завжди, наші вболівальники підтримували команду протягом усього матчу, навіть коли ми програвали 1:0, а потім 2:0. Зрештою, хоча я не думаю, що ми заслуговували на перемогу, мушу сказати, що я радий за всіх гравців, і особливо за вболівальників.

Важливо виграти цей трофей, хоча ми б воліли відпочити та подумати про наступний сезон. Було дивно мати таку коротку відпустку, але ще раз мушу сказати, що я радий за своїх гравців. Ми щасливі, ми чемпіони!" – наводить слова Луїса Енріке офіційний сайт ПСЖ.

Нагадаємо, парижани здолали Тоттенхем лише у серії пенальті (4:3). Основний час поєдинку завершився нічиєю 2:2, після чого одразу почалась післяматчева лотерея.

