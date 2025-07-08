– Чи можна зробити висновок із того, що ти залишився у Чемпіоншипі, то твоя першочергова мета на найближче майбутнє потрапити до АПЛ? Принаймні у мене складається саме таке враження.

– Дійсно, так і є, класну аналітику ти провів. Я вважаю, що потрапити до АПЛ – це мета більшості футболістів, бо це ліга номер один. І я не можу сказати, що вона з'явилася у мене кілька місяців тому. Ця мета переслідує мене або я переслідую її, починаючи з Динамо Чеські Будейовиці. І коли я був в Олімпіку, я завжди мріяв грати у найкращій лізі світу.

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Тому крок за кроком, я намагаюся ставати досвідченішим, кращим і ближчим до неї. На мене ще чекає дуже багато роботи, але я до цього готовий. І я думаю, що Сток Сіті є командою, яка допоможе мені наблизитися до моєї мети. Або досягнути її.

– Яка мета у Сток Сіті на найближчий сезон?

– Я хотів би відповісти на це питання розлого. Наприклад, у мене був виклик допомогти Плімуру залишитись у Чемпіоншипі. І я його прийняв. Це чудовий досвід. Думаю, якби ми цим складом і з цим тренером почали сезон, то не вилетіли б. Ми пройшли найкращу команду Англії минулого сезону в Кубку і поступилися найкращій команді країни останніх років, але я їй забив гол.

Прийшов час нових викликів – спробувати повернути Сток Сіті на вище місце, ніж те, де вони були останніми роками. Не все в них складалося гладко, це бачить власник, бачить менеджмент, вони заслуговують на вищі місця. У клубу чудові база та стадіон, раджу загуглити, це рівень АПЛ. Клуб прагне бути там. Я ж робитиму все можливе, щоб допомогти команді досягнути цієї мети, адже це і моя мета також.

Я не буду говорити гучних слів, що мета виграти Чемпіоншип або щось таке, тому скажу простіше: ми хочемо фінішувати вище, ніж в останні роки й не зупинятимемося у своїй роботі, – сказав Таловєров у інтервʼю Українському футболу.

Нагадаємо, що контракт Максима Таловєрова з "гончарами" розрахований на три роки. У минулому сезоні він виступав за інший клуб Чемпіоншипу – Плімут. Українець провів за команду 13 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. За підсумками сезону 2024/25 "пілігрими" посіли 23-тє місце в чемпіонаті та вилетіли до нижчого дивізіону.

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